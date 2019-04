Regain de tension dans une Libye toujours divisée en deux

Offensive stoppée

Mais, la tension reste à son comble. Et la communauté internationale s’inquiète face au nouveau risque d’embrasement de ce pays producteur de pétrole. Jeudi, Washington, Paris, Londres et Abou Dhabi ont appelé "toutes les parties" à faire baisser "immédiatement les tensions" . Au Kremlin, où Haftar était encore reçu en 2017, on mettait en garde vendredi contre un nouveau "bain de sang".

Proche de l’Egypte et des Emirats Arabes Unis, Haftar contrôle l’est du territoire libyen, dont Benghazi, la deuxième ville du pays, et le "croissant pétrolier" par où l’or noir libyen est acheminé vers l’étranger. En janvier dernier, il s’est lancé à la conquête du sud désertique où il s’est emparé du chef-lieu Sebha et d’al-Charara, un des plus importants champs pétroliers du pays.