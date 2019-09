Rohani veut présenter à l'Onu un plan pour la sécurité du Golfe

L'Arabie saoudite et les Etats-Unis accusent Téhéran d'être responsable des attaques qui ont visé des infrastructures pétrolières saoudiennes le 14 septembre dernier.

Hassan Rohani a déclaré dimanche qu'il présenterait à l'Assemblée générale des Nations unies, cette semaine à New York, un plan visant à assurer lasécurité dans le Golfe en coopération avec d'autres pays de la région .



"La République islamique d'Iran en coopération avec d'autrespays de la région peut assurer la sécurité dans le Golfepersique et la mer d'Oman", a-t-il dit, selon des propos diffusés sur le site officiel de la présidence. Il n'a fourni aucun détail. Hassan Rohani se rendra à New York lundi et reviendra jeudià Téhéran, a précisé l'agence de presse officielle Irna.