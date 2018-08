Signature d'un accord historique en vue en mer Caspienne

La mer Caspienne bénéficiera d'un statut légal spécial. L'accord prévoit le partage des fonds marins et des ressources sous-marines entre la Russie, l'Iran, le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan et le Turkménistan.

C'est l'épilogue de plus de 20 ans d'éprouvantes négociations avec pour enjeux pétrole, gaz et caviar: les chefs d'Etat de la Russie, de l'Iran, du Kazakhstan, de l'Azerbaïdjan et du Turkménistan doivent signer dimanche un accord historique définissant le statut de la mer Caspienne.