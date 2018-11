Syrie: l'EI perd sa dernière poche dans le Sud

Les forces du régime syrien ont repris samedi Tloul al-Safa, l'ultime poche du groupe Etat islamique (EI), située à la lisière entre Damas et la province de Soueida, dans le sud du pays

Le régime de Bachar al-Assad a repris samedi au groupe Etat islamique (EI) sa dernière poche dans le sud de la Syrie, au moment où des frappes de la coalition antijihadistes ont fait des dizaines de morts dans l'est du pays en guerre.

Le groupe ultraradical avait conquis en 2014 de larges pans du territoire syrien avant d'en être chassé et de se retirer dans quelques poches dans le sud et l'est sous le coup d'offensives distinctes.