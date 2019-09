Téhéran joue la carte du temps

À l’aune d’un été sulfureux où le monde assista, de Gibraltar au golfe Persique, à une série de cyberattaques et manœuvres navales aussi surréalistes que déstabilisantes entre les Etats-Unis et la République islamique d’Iran, l’accord sur le nucléaire iranien semble, chaque jour davantage, porter les stigmates d’une mort qui n’ose pas dire son nom.

S’il s’agit de ne pas dépasser, pour le moment, le taux de production d’uranium fixé dans le pacte, le chef d’État a laissé deux mois supplémentaires aux puissances européennes pour tenter de sauver les modalités de cet accord multilatéral – duquel se sont retirés les Etats-Unis l’année dernière, réimposant un embargo sur les exportations iraniennes d’hydrocarbures ainsi que sur les réseaux militaires et financiers de la République islamique. "L’Iran met la pression sur l’Europe pour la forcer à trouver des solutions afin que le pays puisse vendre son pétrole à l’étranger, explique Thierry Kellner, chercheur à l’ULB et spécialiste de la politique étrangère iranienne. Or, il y a peu de chances que cela porte ses fruits étant donné les moyens de pression juridiques et financiers dont disposent les Etats-Unis."