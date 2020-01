Téhéran réduit à néant l'accord nucléaire

Le gouvernement de la République islamique a annoncé dimanche qu’il allait s’affranchir davantage de l'accord sur son programme nucléaire et qu’il ne s’imposait plus de limites pour l’enrichissement d’uranium. Comment en est-on arrivé à un tel détricotage de l'accord de Vienne?

Sortie progressive

C'est en 2015 que l'accord sur le nucléaire iranien avait été signé. En substance, celui-ci prévoit une levée partielle des sanctions internationales contre l'Iran en échange de mesures destinées à garantir que ce pays ne se dotera pas de l'arme atomique. L’accord de Vienne avait été signé avec les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU (États-Unis, Russie, Chine, France et Grande-Bretagne) et l’Allemagne.

En réaction, l’Iran s’est progressivement affranchi de ses obligations. Et ce dimanche, dans la foulée des menaces lancées de part et d'autre après la mort du général Soleimani, le gouvernement de la République islamique a annoncé ce qu'il a présenté comme la "cinquième et dernière phase" de son plan de réduction de ses engagements en matière nucléaire. "L’Iran va continuer l’enrichissement nucléaire sans aucune limite et en fonction de ses besoins techniques", a-t-il affirmé.