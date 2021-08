Terres rares et lithium, le nouveau trésor inexploité des talibans...

Revenus divers

Pour constituer leurs forces et préparer leur insurrection, les talibans ont dû multiplier leurs sources de revenus au fil des ans . Heureusement pour eux, les talibans ont réussi à tirer profit d'une des principales ressources du pays: la culture du pavot (et la production d'opium). Selon Al-Jazeera , les revenus de la drogue se sont montés jusqu'à 416 millions de dollars l'an dernier.

Mine d'or (de lithium)

En 2010, des géologues américains ont évalué les réserves minérales de l'Afghanistan à 1.000 milliards de dollars au point de rebaptiser le pays "l'Arabie Saoudite du lithium". Alors que l'Agence internationale de l'énergie (AIE) prévoit une explosion de la demande pour ce minerai (jusqu'à 40 fois) entre 2020 et 2040 , à cause, entre autres, du boom du véhicule électrique, d'aucuns se mettent à voir le potentiel énorme du sous-sol afghan, dont les talibans viennent de prendre possession.

Pourtant tout n'est pas si simple. Même si les talibans sont parvenus à tirer profit des gisements qui leur étaient accessibles jusqu'à maintenant, la mise en route de l'exploitation de la grande majorité des ressources du pays nécessite des investissements colossaux. Et dans un environnement instable, grevé par une bureaucratie lourde et inefficace et où l'insécurité et la corruption règnent, il est peu probable que les investisseurs étrangers prennent le risque de négocier avec le régime.