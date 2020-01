Trois roquettes se sont abattues sur l'ambassade américaine à Bagdad

Toujours dimanche, des milliers de manifestants antigouvernementaux défiaient les forces de sécurité à travers l'Irak. Des milliers d'étudiants faisant le V de la victoire et brandissant le drapeau irakien envahissaient dimanche des rues et des places de Bagdad et de plusieurs villes du sud du pays. Les forces de sécurité ont tiré sur la foule à balles réelles, faisant deux morts.