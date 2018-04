Troisième vendredi consécutif de violences à Gaza

Des heurts ont de nouveau éclaté ce vendredi à la frontière entre Israël et la bande de Gaza lors de protestations de milliers de Palestiniens pour le troisième vendredi consécutif. Ces violences ont déjà tué 33 Palestiniens et blessé des centaines d'autres ces deux dernières semaines. Et ils sont déjà 30 à avoir été blessés ce vendredi par des tirs à balles réelles et des grenades lacrymogène. L'un des blessés a été atteint à la tête.