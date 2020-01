"Trump n'a clairement pas de vision à long terme"...

L’émissaire de Téhéran pour les affaires irakiennes, le puissant général Qassem Soleimani, et un leader pro-iranien en Irak ont été tués vendredi matin dans une frappe de drone américaine à Bagdad, trois jours après une attaque contre l’ambassade des Etats-Unis. À la tête de la force Al-Qods, Qassem Soleimani, l’un des personnages les plus populaires et puissants d’Iran, était considéré comme un adversaire redouté de Washington et de ses alliés.