Un attentat-suicide fait 31 morts à Kaboul

Le bilan de l'attentat-suicide commis dimanche à Kaboul contre un centre administratif délivrant les cartes d'inscription sur les listes électorale est désormais de 31 morts et 54 blessés.

Au moins 31 civils ont été tués et 54 blessés ce dimanche à Kaboul dans un attentat-suicide contre un centre d'enregistrement électoral. Le bilan est provisoire et ne cesse d'augmenter. L'attentat n'a pas encore été revendiqué.

Un kamikaze s'est fait exploser parmi la foule, à l'entrée du centre où les électeurs récupèrent leur pièce d'identité avant de s'inscrire sur les registres électoraux. "Les gens étaient rassemblés pour récupérer leur tazkira (carte d'identité), l'explosion s'est produite à l'entrée. C'était un kamikaze", avait déclaré plus tôt le chef de la police de Kaboul, Dawood Amin.

" Nous savons maintenant que le gouvernement est incapable de nous protéger ", hurle un homme, Akbar, face au désastre, insultant crument le président Ashraf Ghani, avant d'être coupé par la télévision (privée) Tolo News. "Mort au gouvernement", "Mort aux talibans", crie la foule autour de lui, désignant les papiers et photos d'identité ensanglantés éparpillés sur le sol.

Les talibans ont fait savoir via leur porte-parole, Zabihullah Mujahid, que "nos Moudjahidines n'ont rien à voir avec l'attaque d'aujourd'hui", rejetant implicitement la responsabilité sur le groupe Etat Islamique (EI).

A voir les dégâts importants, la charge était de forte puissance et a projeté des débris dans un large rayon. Des flaques de sang et de nombreux corps à terre étaient clairement visibles, ainsi que des véhicules carbonisés et un immeuble de deux étages, partiellement détruit.