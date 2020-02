Un parfum de patriotisme à Gaziantep

Au marché couvert de Gaziantep, l’activité bat son plein. Les allées sont encombrées, devant les marchands de cuivre et d’épices, après la prière du vendredi. Pourtant, la journée est loin d’être ordinaire. Les Turcs se sont réveillés hier matin avec l’annonce de la perte de 33 soldats dans le nord de la Syrie. Trente-trois "martyrs" comme l’annoncent les télévisions nationales, dans un pays où le prestige de l’armée reste intact. Un bilan lourd, alors que la Turquie avait promis de faire du sud de sa frontière une zone de désescalade militaire. En début de journée, internet et les médias sociaux ont fortement ralenti. Mais une vidéo passait de téléphone portable en téléphone portable. On y voit Vladimir Poutine, en pantalon de treillis militaire, torse nu, qui dirige à l’aide d’une télécommande un char sur lequel est juché le président Erdogan.

Au marché, les avis sur la présence de l’armée turque au nord de la Syrie sont divisés. "Si le président me le demande, j’irai me battre en Syrie. Bachar al-Assad est un bourreau. Il s’attaque à nos soldats et il tue des milliers d’innocents. Je ferai tout pour protéger mon pays contre tous les terroristes, ceux du YPG (milices kurdes de Syrie), du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) et ceux de Daech. En faisant cela, nous protégeons aussi l’Union européenne et les Etats-Unis ", affirme Mesut Özgur, un commerçant.