Une "erreur" peut-elle vraiment expliquer le crash en Iran?...

L'enquête peut aller vite

Mais comment une telle "erreur", abattre un avion de ligne, pourrait être envisageable avec les technologies actuelles? Rappelons qu'il y a des précédents . Le plus proche concernait le vol MH17 de la Malaysia Airlines , assurant la liaison Amsterdam-Kuala Lumpur avec 298 personnes à bord, qui avait été abattu en 2014 près de Donetsk dans l'est de l'Ukraine. Les enquêteurs internationaux ont établi en mai 2018 que le Boeing 777 avait été abattu par un missile BUK de conception soviétique, en provenance d'une brigade antiaérienne russe. Ça s'était passé en plein conflit armé entre l'Ukraine et la Russie.

Une erreur en zone de conflit?

Mix dangereux

Le mélange entre trafic militaire et civil dans les régions en crise augmente évidemment le risque d'erreur. "Il est parfois difficile de prendre la bonne décision, surtout avec les aéronefs, parce que ça va très vite. Le temps de décision est très court pour juger la situation et tirer le missile. Entre 1 et 2 minutes... "

Et ce genre de précédent et de difficulté d'appréhension rapide de la menace, c'est bien ce qui inquiète Michel Liégeois. Plus que le risque d'une escalade et conflit de grande ampleur entre l'Iran et les États-Unis. "Dans les deux camps, on a tout fait pour faire baisser la pression, alors que les éléments étaient présents pour un éclatement." Mais donc, même si le choix politique n'est apparemment pas à une guerre ouverte, la région reste fort propice à un accident. "Indépendamment de ce que dira l'enquête, même si cette fois c'est un problème technique, on pourrait voir demain un appareil civil abattu pour un système antiaérien..."