Une trentaine de morts aux obsèques du général Soleimani

Une marée humaine rend hommage au commandant le plus populaire d'Iran, appelant à le venger après son assassinat avec ses compagnons d'armes dans une attaque au drone américaine. Le puissant général doit être enterré ce mardi à Kerman après trois jours de cérémonies d'hommage. Le centre de la ville natale de l'officier a été envahie par une marée humaine semblable à celles ayant déferlé dimanche et lundi à Téhéran et dans les autres villes où les cercueils du général et de ses compagnons d'armes tués avec lui ont transité pour un hommage populaire.