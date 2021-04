Une vaste bousculade fait au moins 44 morts en Israël

Des dizaines de milliers de personnes participaient, dans la nuit de jeudi à vendredi, à un pèlerinage annuel dans le nord d'Israël pour le plus grand événement public dans le pays depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Le plus grand rassemblement en Israël depuis le début de la pandémie de Covid a tourné au cauchemar dans la nuit de jeudi à vendredi après qu' une bousculade géante a fait au moins 44 morts . La tragédie s'est produite lors d'un pèlerinage juif orthodoxe au mont Méron dans le nord du pays.

Après minuit, des appels d'urgence aux secouristes se sont multipliés, et six hélicoptères ont été déployés afin d'évacuer des blessés dans des hôpitaux de Safed et Nahariya, deux villes du nord du pays. Contactée par l'AFP, l'armée israélienne a confirmé avoir déployé des hélicoptères afin de porter secours aux victimes.