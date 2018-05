Vers un résultat surprise pour les législatives en Irak

L'imam chiite Moktada al Sadr en tête

Selon des résultats partiels annoncés ce dimanche, c'est le mouvement de l'imam nationaliste Moqtada al Sadr qui sortirait vainqueur des législatives irakiennes. D'après les calculs de Reuters, la formation politique obtiendrait 54 des 329 sièges parlementaires avec plus de 1,3 million de voix.

Juste derrière, on retrouve la liste de l'Alliance de la Conquête d 'Hadi al-Amiri, le chef de la milice chiite, qui bénéficie de l'appui de Téhéran. Il serait en deuxième position selon des résultats portant sur 95% des suffrages exprimés dans 10 des 18 provinces. 47 sièges parlementaires devraient être attribués à sa liste avec 1,2 million de voix.

La liste de Moqtada al Sadr est arrivée en tête dans six des dix provinces où le dépouillement a été effectué, et deuxième dans les quatre autres. Cependant, Moqtada al Sadr l'aurait largement emporté à Bagdad, qui dispose du plus grand nombre de sièges.