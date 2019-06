Washington accuse Téhéran d'être "responsable" des attaques contre des pétroliers

Pétrolier en feu, opérations de sauvetage de dizaines de marins: deux tankers, norvégien et japonais, ont été la cible d'une attaque dans un passage maritime stratégique mondial ce jeudi, ce qui a immédiatement fait grimper les prix du pétrole.

Téhéran a répliqué ce vendredi: les accusations américaines sont "sans fondement". "En réponse aux accusations sans fondement des Américains" le porte-parole des Affaires étrangères iranien a au contraire insisté sur le fait que l'Iran était venu "en aide" aux navires en détresse et avait "sauvé" leur équipage, indique une communiqué officiel.

Pour appuyer ses accusations, Mike Pompeo a évoqué des informations récoltées par les services de renseignement, "les armes utilisées", les précédentes attaques contre des navires et le fait qu'aucun des groupes alliés de l'Iran dans la région n'ait les moyens d'atteindre "un tel niveau de sophistication". L'US Navy a vu une mine non explosée sur le flanc d'un des pétroliers, selon un responsable américain, qui n'a toutefois pas été en mesure d'évoquer un lien entre cet engin et l'Iran à ce stade.