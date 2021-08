Washington envisage de reporter son retrait de Kaboul, les talibans menacent

Le ballet aérien se poursuit au-dessus de Kaboul. De dimanche matin à lundi matin, ce ne sont pas moins de 16.000 personnes qui ont été évacuées de la capitale afghane, a indiqué le Pentagone ce lundi, portant à 42.000 le nombre de personnes ayant été transférées d'Afghanistan depuis juillet , dont 37.000 depuis l'intensification des évacuations aériennes le 14 août. La Défense belge n'a pas chômé, elle non plus, en offrant un sauf-conduit à 280 personnes rien que ce lundi.

Si le rythme s'accélère, c'est parce que l'échéance du 31 août approche à grands pas. Il s'agit de la date butoir que l'administration américaine s'était elle-même fixée pour rapatrier tous ses ressortissants et son personnel. "L'objectif est de faire partir autant de monde que possible, aussi rapidement que possible", a indiqué John Kirby, porte-parole du département américain de la Défense. "L'objectif est de tenter de faire tout notre possible d'ici à la fin du mois."