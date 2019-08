Washington et Berlin divisées sur la sécurisation du détroit d'Ormuz

L’Allemagne, partisane de la voie diplomatique avec l’Iran, refuse de participer à une mission maritime pour sécuriser le détroit d’Ormuz qui serait dirigée par les Etats-Unis.

Les Etats-Unis sont occupés à mettre sur pied une mission de protection maritime pour sécuriser le détroit d’Ormuz. Mais la réponse de ses alliés européens, en particulier l’Allemagne, n’est pas concluante.

Ce détroit stratégique, emprunté par 30% du commerce mondial du pétrole, est le théâtre depuis plusieurs mois de fortes tensions entre les Etats-Unis et l’Iran. En cause, le retrait de Washington de l’accord sur le nucléaire et le rétablissement de lourdes sanctions contre Téhéran.

Le 19 juillet dernier, l’Iran arraisonnait un pétrolier britannique, resté à ce jour entre les mains des Gardiens de la révolution. Les Iraniens répondaient à la saisie d’un de leurs pétroliers, le 4 juillet dernier, par la marine britannique.

"Pour nous, il est important de poursuivre la voie diplomatique." Ulrike demmer porte-parole du gouvernement allemand

Le 22 juillet, le Royaume-Uni proposait la constitution d’une mission de protection maritime européenne. Sans grand succès. La forte présence militaire iranienne dans le détroit d’Ormuz rendant ce type d’opération complexe, les Européens ne sont pas pressés d’y aller seuls. Les Etats-Unis paraissent incontournables.

Quelques jours plus tard, les Etats-Unis proposaient d’emmener une mission maritime avec les Européens. "Nous avons officiellement demandé à l’Allemagne de se joindre à la France et au Royaume-Uni pour contribuer à sécuriser le détroit d’Ormuz et combattre l’agression iranienne" avait affirmé une porte-parole de l’ambassade des Etats-Unis à Berlin.

L’Allemagne réticente

Mercredi, le ministre allemand des Finances Olaf Scholz (SPD) glaçait les espoirs de la Maison-Blanche. "Je suis vraiment très sceptique, et je pense que ce scepticisme est partagé par beaucoup d’autres", a-t-il dit.

Ulrike Demmer, une porte-parole du gouvernement allemand confirmait plus tard les réticences. "Pour nous, il est important de poursuivre sur la voie de la diplomatie et de chercher à parler avec l’Iran en faveur d’une désescalade et de poursuivre à œuvrer pour le traité sur le nucléaire", a-t-elle expliqué. Pour Berlin, rester dans le cadre du traité est la meilleure manière d’éviter que l’Iran développe la bombe nucléaire.

Toutefois, la ministre allemande de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), ne serait pas opposée à la participation de son pays à une mission exclusivement européenne. Les Européens étant restés dans le processus du traité, le message serait moins agressif envers l’Iran.

Washington fulmine