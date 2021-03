Yaïr Lapid, ancienne vedette de télévision, est devenue le grand rival de Netanyahou

Journaliste star de la télévision

Dix ans plus tard, en 1991, il fait ses premières armes comme journaliste dans le journal centriste Maariv. En parallèle, il s’essaie à la carrière de boxeur et d’artiste. Il écrit des chansons et devient acteur, avec un certain succès. Regard ténébreux, chevelure poivre-sel et musculature avantageuse : il a le physique de l’emploi. Mais la consécration passe par le petit écran. En 2008, il est la vedette d’Ulpan Shishi, un talk-show de grande écoute. Une carrière payante pour cet autodidacte qui n’a jamais décroché le baccalauréat : en 2013, le magazine Forbes estime sa fortune à 5,5 millions d’euros.

L’entrée en politique

Le tournant vers la politique s’opère en 2011. Alors que le monde arabe est en ébullition, Israël traverse la "révolte des tentes". Des centaines de milliers d’Israéliens battent le pavé pour dénoncer la cherté de la vie. C’est la chance de Lapid. L’année suivante, il crée le parti Yesh Atid. Champion de la classe moyenne, il défend la baisse des loyers et la protection des petits entrepreneurs. C’est le succès immédiat. Aux élections de 2013, Yesh Atid décroche 19 sièges sur 120 au Parlement. Yaïr Lapid est propulsé ministre des Finances. Les dissensions personnelles avec Netanyahou, alors Premier ministre, se dessinent et le personnage Lapid commence à diviser. Son style est jugé tapageur et arrogant, et surtout, il est considéré comme un des hommes les plus sexistes de la politique israélienne. En 2014, Bibi limoge le centriste. Mais Yaïr Lapid ne vacille pas. Dans les années qui suivent, il se place porte-parole des Israéliens séculiers, à l’heure où les divisions se creusent avec les religieux. Il appelle à mettre fin à l’exemption du service militaire pour les ultra-orthodoxes. Sur le sujet sensible du conflit, il est plus vague. Il se montre ferme avec Ramallah, mais se dit favorable à la création d’un État palestinien.