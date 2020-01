En Australie, l'armée déploie des renforts face aux incendies

Des réservistes de l’armée se sont déployés ce lundi dans les zones ravagées par les feux de forêt dans trois états australiens, après un week-end catastrophique sur le front des incendies qui ont fait 24 morts depuis septembre et dévasté une superficie presque équivalente à l’île d’Irlande. En dépit de conditions météorologiques plus clémentes ce lundi, les autorités ont averti que la crise était loin d’être terminée, alors que les incendies, beaucoup plus précoces et virulents cette saison, ont transformé d’immenses étendues boisées en champs de cendres.