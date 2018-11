La Nouvelle-Calédonie fait le choix de la France

La Nouvelle-Calédonie, petit territoire français du Pacifique, a voté non à son indépendance, selon des résultats partiels. Selon des résultats partiels portants sur 128.618 bulletins dépouillés sur un total de près de 175.000 électeurs, le non à l'indépendance l'emporte avec 59,68% des voix contre 40,32% pour le oui, a indiqué le Haut-commissariat. Les sondages prédisaient une large victoire du non, dans une fourchette de 63 à 75%.