2 Américains sur 3 favorables à des lois plus strictes sur les armes

Voici un sondage qui devrait alimenter les espoirs de tous ceux qui se mobilisent depuis la fusillade de Parkland, la semaine passée en Floride, pour dénoncer l'inaction de la classe politique américaine malgré la multiplication des fusillades en milieu scolaire ces dernières années. 66% des Américains se disent en faveur de lois plus strictes sur les armes, tandis que 31% s'y opposent.

Mercredi 14 février. Nikolas Cruz, un ancien élève du lycée Marjory Stoneman Douglas de Parkland, au nord de Miami, ouvre le feu au fusil semi-automatique dans les couloirs de l'établissement, faisant 17 morts dont une majorité d'adolescents. Malgré des signalements pour comportement violent, Cruz, 19 ans, avait légalement acheté l'arme avec laquelle il a perpétré cette fusillade, l'une des plus meurtrières de l'histoire américaine.

Une fois de plus, cette fusillade a relancé le débat sur le port d'armes dans la société américaine. Et une fois de plus, cela a visiblement semblé n'être qu'un détail pour le président Trump. Mais qu'en pense vraiment le peuple, se demande-t-on... Un sondage apporte un début de réponse.