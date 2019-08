2020, année de récession pour les USA?

Sur les 226 économistes interrogés par la National Association for Business Economists (NABE), 38% pronostiquent une entrée des Etats-Unis, première économie mondiale, en récession en 2020, 34% en 2021 et 14% plus tard. En revanche, ils ne sont que 2% à prédire le début de la récession en 2019, contre 10% lors du précédent sondage réalisé en février.