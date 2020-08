À nouveau 1.400 morts du coronavirus aux États-Unis en 24 heures

De loin les plus touchés au monde par la pandémie, les Etats-Unis déplorent au total 153.268 décès liés au Covid-19.

Les Etats-Unis ont enregistré vendredi 1.442 nouv eaux décès dus au coronavirus en 24 heures , selon le comptage quotidien de l' université Johns Hopkins , dont les bilans font référence. C'est le quatrième jour consécutif où le pays compte plus de 1.200 morts sur une journée , selon l'université, qui actualise ses chiffres en continu. De loin les plus touchés au monde en valeur absolue, les Etats-Unis déplorent au total 153.268 décès liés au Covid-19.

La première puissance mondiale a d'autre part recensé 69.160 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures , un chiffre un peu en baisse par rapport à la veille. Le nombre total d'infections diagnostiquées sur le sol américain depuis le début de la pandémie est de plus de 4,5 millions.

Après avoir connu une amélioration vers la fin du printemps, les Etats-Unis voient depuis fin juin l'épidémie repartir à la hausse , notamment dans le sud et l'ouest du pays.

La Floride inquiète particulièrement, une préoccupation rendue plus aiguë encore par l'approche de l'ouragan Isaias. Elle a enregistré vendredi 257 nouveaux décès dus au nouveau coronavirus, un record dans cet Etat touristique. Elle compte par ailleurs plus de 470.000 cas détectés depuis le début de la pandémie, dépassant New York, longtemps épicentre de l'épidémie américaine au printemps.