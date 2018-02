Accord au Sénat américain sur les budgets 2018 et 2019

Le Sénat a trouvé un accord sur les budgets américains de 2018 et 2019. Le but? Eviter la paralysie des administrations fédérales.

Un accord budgétaire a été trouvé ce mercredi au Sénat américain. Républicains et démocrates se sont mis d'accord pour éviter la paralysie du pays jeudi soir.

Mitch McConnell, le chef de la majorité républicaine, et Chuck Schumer, son homologue démocrate, on annoncé avoir trouvé un accord sur les montants des budgets de 2018 et de 2019. Cela met ainsi fin au rythme de financements à court terme, ce qui empêchait le Congrès de modifier en profondeur les priorités budgétaires des USA.