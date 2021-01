Affaibli par les revers électoraux, Trump galvanise ses troupes à Washington

Katherine Caldwell, 61 ans, venue avec son mari de l'Oregon, à l'autre extrémité des Etats-Unis, arbore fièrement un chapeau sur lequel on peut lire: "Trump est mon président". "Ils ont volé nos élections", martèle-t-elle, jugeant que le parti républicain a fait son temps et qu'il doit céder la place au "parti Trump". Mais les résultats sont là, et ils sont un terrible camouflet pour l'ancien homme d'affaires, qui refuse toujours de reconnaître sa défaite et est de plus en plus critiqué dans son propre camp.