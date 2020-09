Affaire Breonna Taylor: tension aux Etats-Unis, 127 arrestations à Louisville

Louisville et d'autres villes du pays sont à nouveau secouées par des manifestations dénonçant les violences policières contre les Afro-Américains , cette fois à l'encontre de Breonna Taylor, tuée par balle par des agents de police dans la nuit du 12 au 13 mars. 127 interpellations ont été confirmées à l'AFP par Dwight Mitchell, un porte-parole de la police de la plus grande ville de l'Etat du Kentucky, à l'issue d'une nuit durant laquelle deux policiers ont été blessés par balle. Louisville avait retrouvé le calme jeudi, certains quartiers demeurant d'accès difficile, sous le contrôle des forces de l'ordre , selon des journalistes de l'AFP sur place.

"Cela va être plus violent ce soir" , confiait Marcus Reede, un quinquagénaire noir travaillant dans un restaurant local. "Les gens en ont assez." Le couvre-feu instauré mercredi à partir de 21h reste en vigueur jusqu'à vendredi, a indiqué le chef de la police de Louisville, Robert Schroeder.

Pas de poursuite pour homicide

Mercredi soir, deux policiers de Louisville ont été blessés par balle après avoir été déployés sur les lieux d'un des rassemblements. "L'un deux a été soigné pour une jambe blessée et a pu sortir de l'hôpital, l'autre qui a été touché à l'abdomen est dans un état stable après avoir subi une intervention chirurgicale, et devrait s'en remettre", a précisé le maire de Louisville, Greg Fischer. Un homme de 26 ans, identifié comme Larynzo Johnson, suspecté d'être l'auteur des tirs a été interpellé et pourrait être inculpé de violences volontaires à l'encontre de policiers. Il doit comparaître vendredi devant un juge.