Amazon va investir dans les salles de cinéma

Attention, d'autres acquéreurs potentiels sont également en lice et il n'est pas certain que ces négociations aboutissent à une transaction, prévient Bloomberg.

Un pas de plus dans le divertissement

Amazon est déjà présent dans le monde du divertissement et du cinéma: il propose un service de streaming vidéo, Prime , et investit des milliards de dollars dans la production de films et de programmes de divertissement. Le groupe de Jeff Bezos a même acheté des droits pour diffuser des événements sportifs en direct .

Un rachat de Landmark lui permettrait de mettre la main sur une chaîne de salles de cinéma focalisée sur les films indépendants et étrangers. Landmark a été fondé en 1974 et est présent dans près d'une trentaine de grandes villes pour un total de plus de 250 écrans. Il gère plus de 50 salles de cinéma à New York, Philadelphie, Chicago, Los Angeles et San Francisco.