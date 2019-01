Américains et Chinois parlent commerce à Pékin

Aucun détail n’a filtré en ce qui concerne le contenu des discussions qui se tiennent ce lundi et mardi à Pékin, et ne devraient déboucher sur rien de concret. La rencontre, la première depuis que les présidents Donald Trump et Xi Jinping ont décidé d’une trêve de trois mois en marge du G20 de Buenos Aires début décembre, n’est cependant pas anodine. Elle pourrait en effet jeter les bases de négociations à plus haut niveau avant la fin du mois. Il se dit même que Trump pourrait rencontrer le vice-président chinois Wang Qishan au en marge du Forum de Davos qui se tiendra du 22 au 25 janvier dans la station balnéaire suisse.