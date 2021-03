Andrew Cuomo, un démocrate lâché par les siens

Le président Joe Biden s'est exprimé ce mardi sur les accusations de harcèlement sexuel à l'encontre du gouverneur de l'État de New York. Une chute brutale pour Andrew Cuomo, qui persiste à tenir tête.

Le président américain Joe Biden, ce mardi, lui a porté le coup de grâce. Interrogé par George Stephanopoulo s, un journaliste de la chaîne américaine ABC News , Joe Biden a déclaré que le gouverneur de New York devrait démissionner si l’enquête venait à confirmer les accusations de harcèlement sexuel dont il fait l’objet. "Je pense qu'il sera alors probablement aussi poursuivi par la justice", a-t-il ajouté.

Des aveux à demi-mot

Depuis le mois de février, huit femmes ont dénoncé des gestes et propos à connotation sexuelle , dont une ancienne employée qui l’accuse d'avoir glissé sa main sous son chemisier en 2020. Plusieurs témoignages ont également été relayés par le Washington Post et la Wall Street Journal .

Alors qu’il est à la tête de l’État de New York depuis 10 ans , Andrew Cuomo refuse pourtant de remettre sa démission, prétextant qu’il préfère attendre le compte rendu de l’enquête avant de tabler sur une décision.

Les démocrates font front commun

La situation semble néanmoins lui échapper. Pire encore, les leaders démocrates de l’État le lâchent un à un. Le 7 mars dernier, Andrea Stewart-Cousins , qui est à la tête du Sénat, s’était jointe à d’autres collègues pour réclamer sa démission. Quelques jours plus tard, Carl Heastie allait également dans ce sens.

Le 14 mars, la cheffe démocrate Nancy Pelosi invitait aussi Andrew Cuomo à se demander s'il était toujours "en mesure d'occuper son poste", sans aller jusqu'à réclamer sa démission. Andrew Cuomo avait alors persisté en répondant qu’il avait été "élu par le peuple de l’État de New York, et non par des politiciens".