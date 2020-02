Attaque de Michael Bloomberg contre Bernie Sanders

"Vladimir Poutine pense que Donald Trump doit être président des Etats-Unis, et c'est pourquoi la Russie vous aide à être élu, pour que vous perdiez contre lui", a dit l'ancien maire de New York Michael Bloomberg à son rival démocrate, Bernie Sanders, lors du débat organisé en Caroline du Sud.

Le grand favori des primaires démocrates Bernie Sanders a été la cible de ses rivaux démocrates, lors du débat en Caroline du Sud , dans le cadre de la course pour décrocher l'investiture du parti et défier Donald Trump en novembre.

Sanders favori

A 78 ans, Sanders est jusqu'ici le grand vainqueur de ces primaires, après avoir remporté samedi le Nevada, très loin devant tous ses rivaux. Selon une enquête d'opinion Reuters/Ipsos publiée mardi, il a accentué son avance dans les intentions de vote pour l'investiture démocrate, avec pour la première fois une avance de plus de dix points de pourcentage sur ses premiers rivaux. Son avance fait exploser au grand jour la fracture au sein du parti, entre les partisans du sénateur "socialiste" et les tenants d'un discours plus au centre, censé pouvoir rassembler plus d'électeurs pour battre Donald Trump le 3 novembre.