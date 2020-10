Au tour du vice-président américain Mike Pence d'être cerné par le Covid-19

À une dizaine de jours de la présidentielle US, plusieurs collaborateurs du vice-président Mike Pence ont été testés positifs au Covid-19. Ce dernier poursuit cependant la campagne alors que le président Trump reste à la traîne dans les sondages.

Le chef de cabinet du vice-président américain Mike Pence a été testé positif au Covid-19 samedi, a indiqué un porte-parole. Marc Short est le dernier en date à ajouter son nom sur la liste de collaborateurs de l'administration de Donald Trump ayant contracté le coronavirus.

Il a été placé en quarantaine, a précisé dans un communiqué Devin O'Malley, le porte-parole du vice-président. Ce dimanche, le bureau du vice-président a indiqué que Mike Pence et son épouse venaient à nouveau de subir un test Covid et qu'il était négatif.

Selon une moyenne de sondages, l'ancien vice-président jouit de 50,8% des intentions de votes, contre 42,8% pour Donald Trump.

Selon le New York Times, qui cite des personnes proches de la Maison-Blanche préférant garder l'anonymat, au moins quatre autres collaborateurs de Mike Pence ont été testés positifs au Covid-19 ces derniers jours. Parmi eux, Marty Obst, l'un des principaux conseillers politiques du vice-président.

La situation continue à se détériorer aux États-Unis. le pays a enregistré, samedi, 79.852 nouvelles contamination au Covid-19, après avoir battu un record la veille à 84.244 nouvelles contaminations.

The show must go on

En accord avec les médecins de la Maison-Blanche, Mike Pence, qui fait campagne pour la présidentielle du 3 novembre en tant que colistier du président Trump, a décidé de maintenir son programme malgré les cas de Covid-19 dans son entourage. De quoi amener de l'eau au moulin de ceux qui accusent l'administration Trump de nonchalence face à la pandémie. Pas plus tard que samedi, l'ancien président américain Barack Obama a accusé son successeur d'avoir "complètement foiré" sa gestion de la crise.

84.244 nouveaux cas Les États-Unis ont enregistré vendredi un nouveau record avex 84.244 nouvelles contaminations à travers le pays.