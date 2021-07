Aux États-Unis, le Sénat valide un plan d'investissement de 3.500 milliards

Les démocrates du Sénat se sont entendus sur un plan d'investissement à hauteur de 3.500 milliards de dollars , soit 2.970 milliards d'euros . "Nous sommes parvenus à un accord", a déclaré Chuck Schumer, chef de la majorité démocrate au Sénat, aux journalistes, après plus de deux heures de discussions à huis clos auxquelles ont participé des démocrates de la commission du budget du Sénat et des représentants de la Maison-Blanche.

Contourner le blocage républicain

Et pour cause... Si la résolution budgétaire venait à être adoptée par, elle pourrait permettre aux démocrates de contourner le filibuster (l’obstruction parlementaire visant à retarder le plus possible l'adoption d'une loi) des républicains.