Aux primaires démocrates, Joe Biden saisit son moment...

A la peine financièrement et dans les sondages, l’ex-vice-président a réussi une remontée spectaculaire dans la course aux primaires démocrates ces derniers jours. Au point de dépasser Bernie Sanders.

Certains, comme Michael Bloomberg, ont beau avoir des milliards, cela ne suffit pas. D’autres, comme Elizabeth Warren, ont les programmes les mieux ficelés, en vain. Même ceux qui ont la meilleure organisation sur le terrain - c’est le cas de Bernie Sanders - se font dépasser. Ces derniers jours, Joe Biden, dont on attendait l’abandon il y a encore peu, a prouvé combien les primaires démocrates étaient une affaire de timing , d’opportunité saisie au bon moment et d’élan.

Le timing, c’était la Caroline du Sud, samedi dernier. Une victoire arrivée pile au bon moment, après trois cuisants échecs, pour faire le plein de voix chez les Afro-Américains et retrouver le moral. Trois jours plus tard, il raflait la mise au Super Tuesday: non seulement les Etats du Sud, ce qui était attendu, mais aussi le Texas, le Minnesota le Massachusetts qui étaient promis à Bernie Sanders. Si bien qu’il passe devant le sénateur du Vermont en nombre de délégués. Et provoque l’abandon piteux du milliardaire Michael Bloomberg, annoncé mercredi.