Avec son plan sur les infrastructures, Joe Biden parie sur l’investissement dans le futur

Le président américain souhaite investir 2.000 milliards de dollars dans l’amélioration des infrastructures du pays, avec un accent particulier sur les énergies renouvelables.

Après l’adoption d’un plan de relance à 1.900 milliards de dollars pour secourir les Américains en difficulté à cause de la pandémie, Joe Biden garde le carnet de chèques bien ouvert. Le président des États-Unis doit présenter, ce mercredi à Pittsburgh, en Pennsylvanie, la première partie de son nouveau plan d’investissement. Objectif, sur huit ans: consacrer pas moins de 2.000 milliards de dollars à l’amélioration des infrastructures du pays et aux investissements dans les énergies vertes.

621 Milliards $ C'est le montant qui devrait être prévu par Joe Biden pour la remise en état de routes, ponts, ports, aéroports et voies ferrées.

Dans le détail, l’État devrait dépenser 621 milliards de dollars pour la remise en état des routes, ponts, ports, aéroports et voies ferrées du pays. Une partie de cette somme, 174 milliards de dollars, sera aussi consacrée aux investissements dans les véhicules électriques: incitations fiscales à l’achat, construction d’un réseau de 500.000 bornes de recharge d’ici 2030, électrification de 20% des bus scolaires, etc.

En parallèle, 400 millions de dollars devraient être investis dans les soins aux personnes âgées et handicapées, 300 millions de dollars seraient destinés à l’industrie manufacturière, 213 milliards devraient venir soutenir la construction et la rénovation de plus de deux millions de logements. Des budgets seront aussi alloués à la recherche et au développement, à la rénovation du réseau de distribution d’eau potable – avec notamment le remplacement de tous les tuyaux en plomb du pays –, aux bâtiments scolaires et à la couverture internet de 100% du territoire.

Hausse d’impôts

Le texte, baptisé "American Jobs Plan", devrait mettre particulièrement l’accent sur la lutte contre le changement climatique et le soutien aux minorités raciales. Il fait partie d’un effort plus large dont la deuxième partie, qui vise à soutenir le secteur du "care" (éducation, soins aux personnes âgées, etc.), sera dévoilée dans les prochaines semaines.

28% Joe Biden veut relever l'impôt sur les sociétés de 21% à 28%.

Pour régler une partie de la gigantesque facture, Joe Biden propose d’augmenter les impôts sur les entreprises, dont le taux a été rabaissé par le républicain Donald Trump à 21%. En le fixant à 28%, il espère ainsi récolter plus de 2.000 milliards de dollars sur 15 ans. Il envisage aussi de taxer davantage les profits des multinationales réalisés à l’étranger. La perspective de nouvelles taxes fait déjà rugir le camp conservateur. Le patron des républicains au Sénat, Mitch McConnell, a décrié lundi la loi sur les infrastructures comme "un cheval de Troie pour de massives hausses d’impôts et d’autres politiques gauchistes tueuses d’emplois".