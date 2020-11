Barack Obama se livre enfin

Barack a été moins rapide que Michelle Obama. Après un double accord à plus de 60 millions de dollars avec la maison d’édition Crown Publishing Group, une filiale de Random Penguin, l’ex-First Lady a publié ses mémoires fin 2018. Il aura en revanche fallu trois ans et demi à l’ex-président américain pour coucher sa vie sur papier , une partie en tout cas : le premier tome de ses mémoires paraît ce mardi aux Etats-Unis et dans 23 autres pays.

Dans cet ouvrage de 843 pages, dans la version française publiée par Fayard, Barack Obama revient sur son enfance , sur l’ascension de sa carrière et sur les moments forts de son premier mandat à la Maison-Blanche . Il raconte des anecdotes sur ses rencontres avec les autres dirigeants mondiaux. Il livre aussi ses réflexions d’homme d’Etat, sur les Printemps arabes et leurs conséquences, sur sa décision d’envoyer davantage de troupes en Afghanistan ou encore sur celle d’autoriser le raid qui a mis fin à la traque d’Oussama Ben Laden.

L'importance des idéaux politiques

Son titre, Une terre promise, est un rappel de l’importance des idéaux politiques, à l’heure où les Etats-Unis sont plus divisés que jamais. Barack Obama a expliqué dimanche, dans l’émission 60 Minutes, sur CBS, pourquoi il a intitulé son livre ainsi : "Même si on n’y arrive pas de notre vivant, même si on éprouve des difficultés ou des déceptions sur la route, au moins, j’ai foi en notre pouvoir de créer une union plus parfaite. Non pas une union parfaite, mais une union plus parfaite."