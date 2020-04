Bernie Sanders annonce son soutien à son ex-rival Joe Biden

"Aujourd'hui, je demande à tous les Américains - tous les démocrates, indépendants, et de nombreux républicains - de se rassembler dans cette campagne et de défendre votre candidature, que je soutiens", a-t-il indiqué à Biden lors d'une vidéo diffusée en direct sur Twitter.

Bernie Sanders, 78 ans, a dit soutenir cette candidature pour "être certain de vaincre quelqu'un qui, je crois - et je parle seulement pour moi maintenant - est le président le plus dangereux de l'histoire moderne de ce pays". Après une campagne secouée par les rebondissements, le sénateur du Vermont a abandonné mercredi dernier la course à la Maison Blanche.