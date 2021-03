Biden annonce un objectif de 200 millions d'injections dans ses 100 premiers jours

Jeudi matin, la Maison Blanche a annoncé la mise en place d'un plan de 10 milliards de dollars pour corriger les inégalités d'accès au vaccin, dont souffrent notamment les minorités ethniques. L'objectif est d'atteindre "les populations les plus durement touchées et les plus vulnérables, les populations les plus à risque en raison du virus", a déclaré M. Biden.