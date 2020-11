Biden conforte sa victoire, Trump inquiète...

Alors que ses accusations de fraude électorale sont démenties de toutes parts, certains soupçonnent Donald Trump de préparer une manipulation du collège chargé de désigner le prochain président.

"Aucune preuve" d'un piratage de la présidentielle: voilà ce qu'indiquent des agences américaines chargées de la sécurité des élections. "L'élection du 3 novembre a été la plus sûre de l'histoire des États-Unis", affirment plusieurs autorités électorales locales et nationales, dont l'Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA), qui dépend du ministère de la Sécurité intérieure.

290 grands électeurs Joe Biden compte désormais 290 grands électeurs, alors que 270 sont nécessaires pour s'installer à la Maison-Blanche.

Jeudi, NBC, CBS, ABC et CNN ont déclaré le candidat démocrate vainqueur en Arizona, État traditionnellement républicain, avec une avance de plus de 11.000 voix. Joe Biden compte ainsi 11 grands électeurs de plus, pour un total de 290, alors que 270 sont nécessaires pour remporter l'élection présidentielle. Et la Chine vient de lui adresser ses félicitations pour sa victoire, alors qu'il reste encore à proclamer le résultat dans deux États: la Caroline du Nord et la Géorgie.

Pourtant, Donald Trump ne reconnaît toujours pas sa défaite. "Bien que nous sachions que notre processus électoral fait l'objet de nombreuses affirmations sans fondement et de campagnes de désinformation, nous pouvons vous assurer que nous avons une confiance absolue dans la sécurité et l'intégrité de nos élections", insistent donc différentes autorités électorales dans un communiqué commun.

Transition chaotique

Selon des médias américains, le milliardaire républicain envisage maintenant de limoger le patron de la CISA, Chris Krebs, qui rejette les accusations de fraude électorale de grande ampleur.

Jeudi plus de 150 anciens hauts responsables américains avaient expliqué, dans une lettre dévoilée par Politico, que le refus de l'administration Trump de reconnaître sa défaite constituait "un risque grave pour la sécurité nationale". Parmi les signataires, on retrouvait, entre autres, l'ancien chef du Pentagone Chuck Hagel, un républicain, ou Michael Hayden, ex-patron de l'Agence nationale de sécurité (NSA) et de la CIA. Ils demandent que Joe Biden puisse avoir accès aux informations "nécessaires pour faire face aux questions urgentes de sécurité nationale".

Trump a-t-il un plan?

Mais que cherche Donald Trump, finalement, en semant le chaos dans le processus de transition? Personne ne le sait, mais plusieurs théories circulent. Certains avancent que le milliardaire fomente une sorte de coup d'État. Une théorie confortée par le fait que le président républicain ait limogé lundi son ministre de la Défense Mark Esper, dont les idées s'écartent parfois trop de la ligne présidentielle. Ou encore par le feu vert donné, toujours lundi, par le ministre américain de la Justice, Bill Barr, à l'ouverture d'enquêtes sur d'éventuelles irrégularités lors de la présidentielle.

D'autres observateurs craignent carrément que Trump envisage une prise de contrôle souterraine du collège électoral, l'organe rassemblant les grands électeurs chargé de désigner officiellement le président en décembre, selon les règles du scrutin indirect américain.

