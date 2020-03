Biden donné vainqueur de la primaire démocrate en Caroline du Sud

L'ancien vice-président Joe Biden est donné vainqueur de la primaire démocrate en Caroline du Sud , une victoire qui relance sa campagne et lui offre la possibilité de se présenter comme l'alternative "modérée" au favori Bernie Sanders .

"Vous ne pouvez pas tous les gagner (...) Ce ne sera pas la seule défaite. Il y a beaucoup d'États dans ce pays et personne ne les gagne tous."

Il s'agit de la première victoire pour Joe Biden aux primaires démocrates, après deux revers dans l'Iowa et le New Hamsphire et une deuxième place dans le Nevada.