Biden nomme l'étoile montante démocrate Pete Buttigieg ministre des Transports

"Il me fait penser à mon fils" décédé

Candidat modéré, il avait enregistré des succès spectaculaires lors des premières étapes des primaires , avant de finalement se retirer début mars et de rallier Joe Biden, de quarante ans son aîné. "Il me fait penser à mon fils, Beau" , décédé des suites d'un cancer au cerveau, avait alors déclaré l'ancien vice-président. "C'est le plus beau compliment que je puisse faire à un homme", avait-il ajouté.

Dans une déclaration mardi soir, l'équipe de transition de Joe Biden et de la future vice-présidente Kamala Harris a qualifié Pete Buttigieg de "barrière infranchissable et de fonctionnaire transformationnel du Midwest industriel qui incarne une nouvelle génération du leadership américain". "Si sa nomination au poste de secrétaire aux Transports est confirmée, M. Buttigieg s'efforcera d'améliorer la vie de tous les Américains, et il apportera la même vision et le sens politique qui a revigoré South Bend lorsqu'il en était maire", y écrit encore l'équipe de transition.