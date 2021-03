Biden prend des sanctions contre des responsables russes dans l'affaire Navalny

Les sanctions, qui visent en particulier sept hauts responsables , ont été prises "en concertation étroite avec nos partenaires de l'UE " et sont "un signal clair" envoyé à Moscou, a-t-on ajouté de même source. "Nous réitérons notre appel à une libération immédiate et sans condition de M. Navalny ", a-t-on ajouté. Il s'agit des premières sanctions contre la Russie annoncées par Joe Biden .

Depuis son arrivée au pouvoir le 20 janvier, le Président démocrate a adopté un ton beaucoup plus ferme à l'égard de Moscou que son prédécesseur républicain Donald Trump . "Nous ne cherchons ni une remise à plat, ni une escalade", a souligné un haut responsable américain, soulignant que les États-Unis n'hésiteraient pas à faire preuve de fermeté à chaque fois qu'ils l'estimeront nécessaire.

Quatre personnalités russes sanctionnées par l'UE

Par ailleurs, le Conseil de l'UE (États membres) a confirmé ce mardi les quatre personnalités russes qui sont désormais concernées par des sanctions ciblées , les premières sous le nouveau régime européen de sanctions en matière de droits de l'homme. Il s'agit d' Alexander Bastrykin , le "président du comité d'enquête de la Fédération de Russie", d' Igor Krasnov , le procureur général russe, de Viktor Zolotov , commandant en chef des troupes de la garde nationale, et d' Alexander Kalashnikov , qui dirige le service pénitentiaire fédéral russe.

Le Conseil de l'Union européenne a pris des sanctions contre Alexander Bastrykin, Igor Krasnov, Viktor Zolotov et Alexander Kalashnikov, "responsables de graves violations des droits de l'homme en Russie".

Tous sont reconnus "responsables de graves violations des droits de l'homme en Russie" via des arrestations ou détentions arbitraires de citoyens, comme des manifestants de l'opposition, selon la décision publiée dans le Journal officiel de l'UE. Celle-ci évoque aussi, pour Alexander Kalashnikov, l'arrestation le 17 janvier dernier d'Alexeï Navalny dès son arrivée à l'aéroport de Moscou, à la suite d'une condamnation en justice jugée arbitraire par la Cour européenne des droits de l'homme. C'est le service pénitentiaire fédéral russe qui avait requis que l'opposant à Vladimir Poutine soit placé en détention.

Répression massive de l'opposition

Pour Alexander Bastrykin, Igor Krasnov et Viktor Zolotov, le règlement de l'UE concrétisant les sanctions les justifie également en pointant leur responsabilité dans les campagnes de répression "massive et systématique" de l'opposition et des manifestations de soutien à Navalny.