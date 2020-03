Biden prend une avance déterminante

"Nous avons le même but et ensemble, nous battrons Donald Trump, nous rassemblerons ce pays", a lancé Joe Biden à l'adresse de Bernier Sanders.

Joe Biden a remporté la primaire démocrate dans le Michigan, infligeant un revers majeur à son rival Bernie Sanders. L'ancien vice-président de Barack Obama s'est également imposé dans le Missouri et le Mississippi, deux des six Etats concernés par cette nouvelle étape du marathon des primaires démocrates.

Joe Biden a accompli un grand pas vers l'investiture du parti démocrate pour affronter Donald Trump lors de l'élection présidentielle américaine de novembre prochain. L'ancien vice-président de Barack Obama a largement remporté au moins trois des six Etats en jeu lors de ce "mini-Super Tuesday": Mississippi, Missouri et, surtout, Michigan. Il a une petite avance dans l'Idaho après dépouillement dans près de 70% des bureaux de vote, tandis que les résultats ne permettent pas encore de désigner un vainqueur dans le Dakota du Nord et l'Etat de Washington.

"Je tiens à remercier Bernie Sanders et ses partisans pour leur inlassable énergie et leur passion", a déclaré le champion du camp modéré à l'adresse du sénateur socialiste. "Nous avons le même but et ensemble, nous battrons Donald Trump, nous rassemblerons ce pays", a-t-il lancé dans un discours sobre, assurant incarner "le retour de l'âme de la nation".

Biden, 77 ans, confirme donc sa capacité à s'imposer très largement dans le Sud des Etats-Unis et auprès des Afro-Américains, un électorat-clé pour les démocrates. Mais aussi au-delà, dans un bastion industriel du Midwest comme le Michigan, que les démocrates espèrent ravir le 3 novembre à Donald Trump qui y avait remporté une victoire surprise en 2016. Grâce à ses victoires, il a engrangé de nombreux délégués appelés à désigner, en juillet, le candidat démocrate à la Maison Blanche. Et son avance semble toujours plus difficile à rattraper pour Bernie Sanders, 78 ans.

Que va faire Bernie Sanders?

Le socialiste Bernie Sanders comptait sur un large succès dans le Michigan - où il s'était imposé lors des primaires de 2016 - pour redonner du souffle à sa candidature. Raté. La pression risque de peser lourd sur lui pour qu'il retire sa candidature afin que les démocrates fassent front pour préparer le scrutin de novembre face à Trump.

Dans l'immédiat, le sénateur, rentré dans son fief du Vermont, a décidé de ne pas s'exprimer mardi soir. Un silence qui en dit long sur le dilemme de celui qui prône une "révolution politique" et a électrisé des foules souvent jeunes autour de ses promesses d'assurance-maladie universelle et d'études gratuites.