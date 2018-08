Bientôt un accord commercial USA/Mexique?

Un accord commercial entre les Etats-Unis et le Mexique va-t-il bientôt voir le jour? C'est ce que Donald Trump a écrit noir sur blanc dans un tweet, ce samedi.

"Notre relation avec le Mexique se renforce d'heure en heure. De très bonnes personnes dans l'ancien et le nouveau gouvernement, tout le monde travaille bien ensemble... Un grand Accord Commercial avec le Mexique pourrait arriver bientôt!", a tweeté le président américain.

Pour l'instant, Américains et Mexicains négocient de façon bilatérale sur une réécriture de l'Aléna , le troisième pays membre, le Canada, devant les rejoindre quand ces discussions seront plus avancées.

Le ministre mexicain de l'Economie et celui des Affaires étrangères font la navette depuis plus d'un mois entre Mexico et Washington pour rencontrer le représentant américain au commerce Robert Lighthizer.