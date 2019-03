Bloomberg ne briguera pas la Maison-Blanche

Bloomberg avait pourtant déjà investi gros dans l’aventure, en argent et en temps. Il s’était même entouré de conseillers qui avaient travaillé pour l’ancien président Obama et la candidate malheureuse à la présidentielle de 2016, Hillary Clinton. Mais tout ce petit monde était arrivé à la conclusion que Bloomberg ne passerait sans doute pas le cap des primaires, même s’il était convaincu que ses chances de battre Donald Trump étaient réelles.

En attendant Biden…

Mais Biden n’est pas le seul facteur à avoir influencé la décision de Bloomberg. Ce dernier craignait également que le virage à gauche opéré par le Parti démocrate ces dernières années ne le mette hors jeu avec son profil d’homme d’affaires fortuné et son passé de maire ultra-sécuritaire . Même s’il a dépensé plus de 110 millions de dollars à faire élire des candidats démocrates aux élections de mi-mandat de novembre 2018, Bloomberg est en effet l’archétype du politicien pragmatique, capable de franchir les barrières partisanes, que méprise la nouvelle génération de démocrates et les poids lourds de l’aile gauche du parti comme Bernie Sanders et Elizabeth, tous deux candidats à l’investiture démocrate.

Attention aux extrêmes

Mais le New-Yorkais n’a pas dit son dernier mot. Il s’est engagé à poursuivre le combat qu’il mène depuis plusieurs années en faveur d’un contrôle accru des armes à feu et sur les questions climatiques. Il devrait d’ailleurs bientôt dévoiler un programme baptisé "Beyond Carbon" visant à rayer les énergies fossiles du paysage énergétique américain d’ici 2050 et qui sera la prolongation de sa croisade contre les centrales à charbon. Il se dit aussi qu’il pourrait dépenser plusieurs centaines de millions de dollars pour soutenir les démocrates aux élections de 2020, au Congrès et au niveau local en plus de la présidentielle.