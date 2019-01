Bolton fixe des conditions au retrait US de Syrie

Washington poursuit son rétropédalage sur le retrait des troupes américaines de Syrie tel qu’il avait été annoncé le mois dernier par le président Trump. John Bolton, le conseiller à la Sécurité nationale de la Maison-Blanche, a ainsi annoncé dimanche, à l’occasion d’un déplacement en Israël, que les 2.000 soldats US essentiellement basés dans le nord-est du pays ne partiraient pas tant que plusieurs conditions n’étaient pas réunies.

D’après Bolton, il faudrait d’abord que l’Etat islamique "soit défait" et que "la défense d’Israël et d’autres amis dans la région soit absolument assurée". Or, pour rassurer tant Israël que les Etats arabes de la région, il faudrait également que l’Iran, allié du régime Assad, n’ait pas le champ libre en Syrie, ce qui serait le cas si les Américains se retiraient maintenant. En septembre, le conseiller à la Sécurité nationale avait d’ailleurs déclaré que les Etats-Unis resteraient en Syrie tant que l’Iran y aurait des troupes au sol.