Bras de fer entre Trump et les maires démocrates

Donald Trump menace d'envoyer des forces de l'ordre fédérales dans plusieurs grandes villes, dont Chicago et New York, après un premier déploiement à Portland.

"On va avoir plus de forces de l'ordre fédérales. À Portland, elles ont fait un travail fantastique", a déclaré à la presse le Président américain en marge d'une rencontre à la Maison-Blanche avec des élus du Congrès. "En trois jours, elles ont mis plein d'anarchistes en prison."

Donald Trump, qui mise sur sa posture de fermeté pour décrocher un second mandat lors de la présidentielle du 3 novembre, taxe ces élus de laxisme et promet désormais d'étendre la recette à d'autres villes.

"On ne va pas laisser tomber New York, Chicago, Philadelphie, Detroit et Baltimore", a-t-il déclaré, en accusant les élus de ces grandes villes d'être de "gauche radicale".