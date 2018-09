"Brett (Kavanaugh) m'a tripotée et a cherché à enlever mes habits"

"Terrifiée" mais habitée par le sens du "devoir", l'universitaire Christine Blasey Ford a accusé ce jeudi sous serment le candidat de Donald Trump à la Cour suprême de l'avoir agressée sexuellement en 1982, lors d'une audition historique au Sénat.

Christine Blasey Ford a raconté en détail ce jeudi devant le Sénat à Washington l'agression sexuelle dont elle dit avoir été victime de la part de Brett Kavanaugh, candidat choisi par Donald Trump pour siéger à la Cour suprême. Ses déclarations pourraient déterminer si le juge conservateur désigné en juillet par le président américain sera ou non confirmé à son poste.

Vue en plein écran Christine Blasey Ford ©EPA

Brett Kavanaugh va témoigner à la suite de son accusatrice. L'enjeu est de taille car les juges de la Cour suprême sont nommés à vie et l'arrivée de Brett Kavanaugh pourrait faire pencher encore plus à droite cette instance essentielle pour l'orientation sociétale des Etats-Unis et déjà majoritairement conservatrice.

L'affaire passionne les Américains et accentue la polarisation politique du pays. Elle intervient en outre dans le contexte prégnant du mouvement #MeToo né il y a pratiquement un an des premières accusations contre le producteur hollywoodien Harvey Weinstein. L'audience a été retransmise en direct à la télévision et visionnée en direct par le président américain Donald Trump à bord de son avion Air Force One.

"Mon devoir"

Christine Blasey Ford, qui n'était jamais apparue en public auparavant, s'est assise en face des sénateurs, souriant nerveusement, entourée de ses avocats. "Je suis ici aujourd'hui non parce que je le veux. Je suis terrorisée. Je suis ici parce que je crois qu'il est de mon devoir civique de vous dire ce qui s'est produit lorsque Brett Kavanaugh et moi étions au lycée", a déclaré Ford, la voix brisée par l'émotion.

Vue en plein écran ©EPA

Elle a ensuite refait le récit de son agression devant les sénateurs, affirmant que Kavanaugh l'avait agressée et avait cherché à la dévêtir lors d'une fête, alors qu'ils étaient tous deux lycéens dans le Maryland, en 1982. Lui avait 17 ans et elle 15.

"Brett m'a tripotée et a cherché à enlever mes habits. Il avait du mal parce qu'il était très saoul et parce que je portais un maillot de bain à une pièce sous mes vêtements. J'ai cru qu'il allait me violer. J'ai essayé de crier à l'aide", a dit Christine Blasey Ford, ajoutant que Kavanaugh et un ami à lui "riaient comme des ivrognes pendant l'agression".

"J'ai cru qu'il allait me violer. J'ai essayé de crier à l'aide." Christine Blasey Ford

Elle a ajouté que Kavanaugh lui avait plaqué sa main sur la bouche pour l'empêcher de crier. Au sénateur démocrate Richard Durbin lui demandant plus tard d'estimer avec quel degré de certitude elle était persuadé que son agresseur était Kavanaugh, elle a répondu: "A 100%."

Quatre accusations

Le magistrat, qui dément les accusations de Ford et qui est visé par d'autres femmes, également pour agressions sexuelles, ne devait pas assister à la déposition de Christine Blasey Ford. L'ensemble des démocrates siégeant à la commission judiciaire ont appelé Brett Kavanaugh à renoncer à la Cour suprême, à la lumière des accusations lancées contre lui par quatre femmes.

Vue en plein écran Brett Kavanaugh et Donald Trump ©Douliery Olivier/ABACA

La commission judiciaire doit procéder vendredi à 15h30 à un vote de confirmation, et si Kavanaugh franchit avec succès cette étape, le Sénat se prononcera en séance plénière en début de semaine prochaine. Les nominations à la Cour suprême doivent impérativement être confirmées par le Sénat, et les républicains ne contrôlent que 51 des 100 sièges de cette chambre, si bien qu'il suffirait de deux défections dans les rangs du Grand Old Party pour faire échouer Kavanaugh.

Or, certains élus républicains modérés n'ont toujours pas fait connaître leur position. Deux autres femmes, Deborah Ramirez et Julie Swetnick, l'accusent aussi d'agression sexuelle, mais il n'est pas prévu qu'elles témoignent devant le Sénat. Enfin, la chaîne NBC a annoncé mercredi soir que la commission judiciaire enquêtait sur une quatrième accusation d'inconduite portée contre Kavanaugh. Le nom de cette quatrième accusatrice n'a pas été divulgué.

"Je suis une personne indépendante et je ne suis pas un pion." Christine Blasey Ford