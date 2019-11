Ce coup de téléphone va-t-il apaiser les tensions commerciales?

Donald Trump et Xi Jinping lors du G20 à Osaka au Japon le 29 juin 2019.

Le vice-Premier ministre chinois Liu He s'est entretenu par téléphone avec le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin et le représentant pour le Commerce Robert Lighthizer. L'objet de discussion? La "phase 1" d'un accord commercial.

Dans la nuit de lundi à mardi, le vice-Premier ministre chinois, Liu He, s'est entretenu par téléphone avec le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, et le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin. Ces trois hommes influents dans la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis ont discuté "longuement" des questions relatives à la "phase 1" d'un accord commercial.

Chinois et Américains ont dégagé un consensus sur les principaux sujets de discorde dans la guerre commerciale qui oppose ces deux superpuissances économiques. Ils ont convenus de mener de nouvelles consultations sur les "points restants", qui doivent aboutir à un accord commercial partiel. Mais on n'en saura pas plus.

Nouveaux espoirs

Cette annonce contribue à alimenter les espoirs sur un dossier devenu la préoccupation principale des investisseurs. Ce coup de téléphone fait suite à de nombreux signes encourageants, comme les concessions chinoises sur l'amélioration de la protection de la propriété intellectuell.

